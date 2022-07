Bollette “ pazze” . La protesta dei cittadini

Cellole – Cartelle pazze dal Comune di Cellole continuano a pervenire ai cittadini, nonostante le lamentele degli interessati.

Alcune richieste di pagamento sono doppiate essendo state in precedenza già pagate, come lamentano i cittadini cellolesi.

Il tutto aggravato dal grosso abusivismo idrico, che continua liberamente causa gli allacci abusivi anche da parte di operatori turistici – commerciali nonchè da molti lidi balneari.

Lo spreco della preziosa acqua viene fatto pagare in modo forfettizzato ai proprietari delle abitazioni, site nella frazione mare, pur essendo chiuse o funzionanti per soli pochi giorni all’anno. I contatori – acqua non vengono misurati pur essendone stata fatta richiesta più volte dai residenti.

Per evitare citazioni o denunzie da parte dei contribuenti, la Segreteria della Cisas segnala la questione al neo Sindaco anche per evitare contestazioni e danni al Comune