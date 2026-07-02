Bomba d’acqua sull’agro aversano: strade allagate e disagi

Ancora disagi nell’agro aversano a causa del forte maltempo che nelle ultime ore si è abbattuto sul territorio. Le intense precipitazioni hanno provocato allagamenti e criticità in diversi comuni, creando difficoltà alla circolazione e momenti di apprensione tra cittadini e attività commerciali.

Tra le situazioni più complesse emerge quella di Gricignano di Aversa, dove il violento temporale ha colpito in particolare via Sant’Antonio. In pochi minuti l’enorme quantità d’acqua caduta ha trasformato la strada in un vero e proprio punto critico, con allagamenti che hanno interessato anche alcune attività presenti nella zona. L’acqua ha raggiunto negozi, uffici e locali commerciali, costringendo diversi esercenti a intervenire immediatamente per limitare i danni e mettere in sicurezza ambienti e attrezzature.

Situazione delicata anche nel vicino comune di Carinaro, dove si riaccendono le polemiche per le condizioni di via Trieste, già in passato al centro di segnalazioni legate agli allagamenti. Secondo quanto riferito da un residente, sarebbe bastata ancora una volta una pioggia intensa per riportare la zona in uno stato di emergenza.

Si segnala, inoltre, la presenza di un cantiere con uno scavo profondo circa sei metri che si sarebbe rapidamente riempito d’acqua. I timori riguardano possibili infiltrazioni nel terreno, con il rischio che possano interessare le fondamenta delle abitazioni circostanti e incidere sulle falde acquifere.