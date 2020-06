Bonus mille euro: lo stop ai pagamenti per i professionisti

È stato da poco pubblicato il ventinovesimo elenco dei beneficiari con il quale la Regione dovrebbe aver ormai ultimato l’approvazione delle domande dei professionisti che hanno richiesto il bonus da mille euro.

Sono stati approvati, infatti, il ventottesimo ed il ventinovesimo elenco di domande per cui è stata disposta la liquidazione del bonus a liberi professionisti.

C’è, però, una novità: ad essere approvato è stato anche l’elenco delle domande escluse a causa di errori.

Alcuni professionisti che fanno parte di quest’elenco hanno già ricevuto la pec con la comunicazione dell’esclusione.

Inoltre, dall’elenco è possibile ricercare la presenza di ciascuna domanda attraverso il codice identificativo.

Il pagamento

Tutti i pagamenti dovrebbero essere ultimati nel giro di una settimana dall’ultima pec inviata, prima dell’erogazione degli altri bonus previsti dalla Regione:

“L’assegnazione delle risorse tiene conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande che è salvaguardato indipendentemente dai tempi “tecnici” per il completamento delle attività necessarie alla materiale erogazione del bonus. Alle ore 10,00 del 7 maggio 2020 sono pervenute 60.910 domande identificate, come da ricevuta in possesso di ogni richiedente, con data e ora di arrivo e con il “codice ricevuta” progressivo che non è riconducibile al numero delle domante effettivamente pervenute.”