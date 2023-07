Boom di affitti nell’ultimo semestre a Caserta

L’Osservatorio semestrale regionale a cura di Immobiliare.it Insights, società specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare del gruppo di Immobiliare.it, portale leader in Italia nel settore degli immobili, rende noto che in Campania – nel caso di specie nella provincia di Caserta – il mercato degli immobili ha visto un boom delle locazioni nell’ultimo semestre.

Difatti i canoni d’affitto medi sono pari a 9,6 euro al metro quadro, in crescita del 2% rispetto all’inizio dell’anno.

Discorso diverso – invece – per le vendite che a a causa della particolare congiuntura economica sono soggette a un boom in negativo.

Comprare casa in regione costa 1.955 euro al metro quadro di media, con una decrescita semestrale pari al -1%, tendenza che trova conferma nel secondo trimestre dell’anno (-1,4%).