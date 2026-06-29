Caduceo d’oro. Premio al merito ai farmacisti

COMUNICATO STAMPA

CASERTA, IL 1° LUGLIO IL “CADUCEO D’ORO – PREMIO FERDINANDO FOGLIA 2026”

Al centro del confronto il futuro della professione farmaceutica e del Servizio sanitario

La professione farmaceutica tra prossimità, competenza e futuro del Servizio sanitario. È questo il tema dell’incontro promosso dall’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta in occasione del “Caduceo d’Oro – Premio Ferdinando Foglia 2026”, in programma mercoledì 1° luglio alle ore 18 presso l’Auditorium dell’Aeronautica Militare di Caserta, in viale Ellittico 37.

L’appuntamento rappresenta un’occasione di confronto sui cambiamenti che stanno interessando il sistema sanitario e sul ruolo sempre più centrale del farmacista quale presidio di prossimità e punto di riferimento per i cittadini.

Ad aprire i lavori saranno i saluti del presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta, Umberto D’Alia, e del presidente di Federfarma Caserta, Ernesto Panaro.

Interverranno Marcello Gemmato, sottosegretario di Stato al Ministero della Salute; Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI); Marco Cossolo, presidente di Federfarma Nazionale; Maurizio Pace, presidente dell’Enpaf.

La cerimonia sarà caratterizzata da due momenti dedicati alla valorizzazione della professione farmaceutica.

Con il “Caduceo d’Oro”, l’Ordine renderà omaggio ai farmacisti che, con il loro impegno e la loro dedizione, hanno contribuito a scrivere la storia della categoria e a rafforzarne il ruolo al servizio della comunità.

Il “Premio Ferdinando Foglia”, intitolato alla memoria dello storico presidente dell’Ordine, sarà invece conferito a quattro giovani laureati in Farmacia distintisi per merito, a testimonianza dell’attenzione riservata alle nuove generazioni e alla formazione delle future classi dirigenti della professione.

Un’iniziativa che unisce memoria e futuro, riconoscendo il valore dell’esperienza maturata nel tempo e premiando l’eccellenza di chi si appresta a raccoglierne il testimone.