Camera con vigna. Presentazione a “Gli Scacchi”

COMUNICATO STAMPA

Un viaggio tra i filari d’Italia, dove l’accoglienza si fa arte e il pernottamento diventa un’esperienza sensoriale completa. Giovedì 9 aprile, alle ore 18:15, il ristorante «Gli Scacchi» in via Maielli 3 a Caserta ospita la presentazione del libro «Camera con Vigna», opera del giornalista e scrittore enogastronomico Vincenzo D’Antonio. L’evento è organizzato in collaborazione con Banca Generali Private.

Il volume, impreziosito dalla prefazione di Roberta Garibaldi, costituisce una mappatura ragionata di circa 150 strutture vinicole che hanno scelto di investire nel «Turismo DOP». Non semplici alloggi, ma vere e proprie dimore situate tra i vigneti, dove l’enoturista può vivere il ritmo della terra anche durante il riposo notturno.

Durante l’incontro, l’autore sarà intervistato dalla giornalista Maria Beatrice Crisci. Il confronto offrirà spunti di riflessione sull’evoluzione dell’enoturismo in Italia e sulla capacità delle aziende vitivinicole di trasformarsi in destinazioni esperienziali, mantenendo come punto fermo la presenza della vigna.

La narrazione di D’Antonio, «snella e destrutturata», guida il lettore attraverso una selezione accurata di camere e appartamenti di charme, raccontando un’Italia che sa unire eccellenza produttiva e ospitalità d’autore.

La serata si concluderà con un buffet conviviale. Sarà un momento di condivisione tra parola, vino e paesaggio, per suggellare un pomeriggio dedicato alla scoperta delle eccellenze italiane.

DETTAGLI DELL’EVENTO: