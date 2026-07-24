Campania, oltre 130 fiere internazionali per spingere l’export: la Regione punta sui mercati asiatici

Il programma prevede la partecipazione complessiva a 131 manifestazioni fieristiche e grandi eventi: 22 nel 2026, 55 nel 2027 e 54 nel 2028. Un calendario che punta a rafforzare la competitività delle imprese campane e ad ampliare le opportunità di export sui principali mercati internazionali.

La strategia coinvolge tutti i principali comparti produttivi regionali: agroalimentare, vitivinicolo, olivicolo, biologico, zootecnico, florovivaistico, forestale, pesca e acquacoltura.

La novità più significativa è rappresentata dall’apertura verso l’Asia. La Campania prenderà parte a otto appuntamenti del circuito fieristico internazionale SIAL, promuovendo non solo le produzioni d’eccellenza, ma anche l’arte del pizzaiolo napoletano, in collaborazione con gli assessorati regionali al Turismo, alle Attività Produttive e alla Cultura. Nel biennio 2027-2028 le produzioni campane saranno presentate in Cina, Giappone, Indonesia, Malesia, Vietnam e India, segnando un deciso cambio di strategia rispetto ai tradizionali mercati nordamericani.

“Continuiamo a sostenere la promozione delle produzioni campane per consolidare la presenza delle nostre aziende sui mercati nazionali e internazionali”, ha dichiarato l’assessora regionale all’Agricoltura Mara Carmela Serluca, evidenziando come i risultati raggiunti negli ultimi anni abbiano incoraggiato la Regione a investire ulteriormente nell’internazionalizzazione.

Ampio spazio anche alla valorizzazione della filiera della pesca e dell’acquacoltura. Il programma prevede infatti oltre venti eventi promozionali dedicati al comparto tra il 2027 e il 2028, finanziati attraverso le risorse del FEAMPA.

“La promozione rappresenta una leva strategica per sostenere la crescita della filiera ittica campana e accompagnare le imprese nei processi di internazionalizzazione“, ha sottolineato l’assessora alla Pesca e Acquacoltura Fiorella Zabatta, rimarcando l’importanza di creare nuove occasioni di incontro con buyer e operatori dei mercati internazionali.

Tra gli eventi simbolo della programmazione figura anche la 38ª Louis Vuitton America’s Cup, che si svolgerà a Napoli tra maggio e luglio 2027. Una vetrina mondiale che offrirà alla Campania un’ulteriore occasione per promuovere il territorio e le sue eccellenze enogastronomiche davanti a un pubblico internazionale.

Con questo programma la Regione conferma la volontà di puntare sull’internazionalizzazione come motore di crescita economica, sostenendo le imprese e rafforzando il ruolo delle produzioni campane nei mercati globali.