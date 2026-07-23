Affidamento incarichi. Casagiove coraggiosa chiede chiarezza

IL SINDACO AFFIDA UN INCARICO LEGALE AL COGNATO: CASAGIOVE CORAGGIOSA 2.0 CHIEDE UNA VERIFICA

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato:

Il Gruppo consiliare Casagiove Coraggiosa 2.0 ha protocollato una richiesta di verifica al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Casagiove.

La vicenda è semplice e riguarda due fatti essenziali.

Con il decreto sindacale n. 99/2026, il Sindaco ha individuato quale difensore del Comune l’avv. Alfonso Moggio, che risulta essere suo cognato. Ma vi è di più !

Allo stato della documentazione disponibile, il Sindaco stesso ha sottoscritto il suddetto atto in violazione dell’art. 78, comma 2, del Testo unico degli enti locali, che impone agli amministratori di astenersi rispetto agli atti riguardanti interessi di parenti o affini sino al quarto grado.

Un Sindaco non può intervenire direttamente nella scelta di un proprio stretto affine per un incarico retribuito dal Comune senza rispettare l’obbligo di astensione.

Per questa ragione abbiamo chiesto agli Uffici competenti di verificare le modalità con cui è stato conferito l’incarico, e il rispetto delle regole di imparzialità e trasparenza.

Il Sindaco Moscatiello nell’ultimo Consiglio Comunale ha testualmente dichiarato: “Siamo per la legalità e la trasparenza sempre”. Anche noi di Casagiove Coraggiosa 2.0.Ma