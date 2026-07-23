Free Caserta lancia l’appello: giù le mani dai monti Tifatini

GIÙ LE MANI DA SAN CLEMENTE. I MONTI TIFATINI NON SI TOCCANO!

Non possiamo più tacere. La notizia della Conferenza dei Servizi regionale per il progetto alla Cava Iuliano, in località Monte, deve svegliare la coscienza di ogni singolo cittadino di Caserta. Sotto il nome di “riqualificazione ambientale”, si rischia di autorizzare lo scavo, la movimentazione di nuovi materiali e un via vai infinito di camion.Tradotto: polvere nei polmoni dei nostri figli, rumore acustico e una nuova ferita nel cuore di una terra che ha già dato troppo. Tutto questo a due passi dal nascente policlinico, dalle nostre case, dalle scuole e dall’Acquedotto Carolino, patrimonio UNESCO. La natura stava lentamente rimarginando quella ferita, e ora vogliono riaprirla. Non stiamo difendendo solo un pezzo di roccia, stiamo difendendo il diritto alla salute e alla dignità di San Clemente.Come Free Caserta gridiamo un “NO” fermo e senza compromessi. Invitiamo i comitati, le associazioni e ogni persona perbene a unirsi a noi in questa battaglia di civiltà. San Clemente è casa nostra, non la terra di conquista di nessuno.E tu, resti a guardare o difendi la tua terra? Condividi questo appello, tagga i residenti della zona e facciamo sentire la nostra voce.