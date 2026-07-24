PLANETARIA FESTIVAL in programma per sabato 26 e domenica 27 settembre a Bologna.

La terza edizione del Planetaria Festival è in programma a Bologna sabato 26 e domenica 27 settembre con un ricco palinsesto di attività, spettacoli, talk e laboratori scientifico-artistici che si propone di offrire alla cittadinanza uno spazio di racconto sul futuro delle città appassionante e condiviso, pensato per tutti e in particolare per le generazioni future. Il cuore del Festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Attraverso un approccio multidisciplinare e multicanale, traduce temi complessi in narrazioni accessibili, coinvolgenti e culturalmente rilevanti, capaci di generare nuove prospettive e stimolare il dibattito pubblico. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori – a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico – Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast, audiovisivi, editoria digitale, laboratori, percorsi formativi e grandi eventi. Ogni progetto nasce dall’incontro tra rigore dei contenuti e forza del racconto, con l’obiettivo di rendere comprensibili le grandi sfide contemporanee e contribuire a costruire una cultura del cambiamento. La direzione scientifica del Festival è affidata a Giulio Boccaletti, scienziato e divulgatore, garantendo l’assoluto rigore dei contenuti trattati. Il Planetaria Festival, rappresenta il momento di massima espressione di questo ecosistema: un luogo in cui contenuti, linguaggi e protagonisti convergono per trasformare la riflessione in un’esperienza collettiva di confronto, partecipazione e immaginazione del futuro. Il programma di Planetaria Festival si comporrà di tre percorsi pensati per coinvolgere pubblici diversi: un’area dedicata a famiglie, bambine e bambini dai 6 anni con spettacoli teatrali, laboratori scientifici e artistici e installazioni immersive sui temi della sostenibilità (Planetaria Junior); una serie di incontri che metteranno in dialogo personalità di spessore, artisti, scienziati e realtà attive nel tessuto culturale e sociale (Planetaria Talk); infine, uno spettacolo teatrale originale e inedito, scritto appositamente per l’evento da Filippo Gentili e Giulio Boccaletti, in cui due attori e uno scienziato si confronteranno immaginando possibili scenari futuri a partire da un grande interrogativo scientifico ispirato alla città di Bologna (Planetaria Show). La manifestazione è orgogliosamente sostenuta dal Comune di Bologna, che ha confermato il proprio patrocinio ufficiale attraverso la vittoria del bando “Bologna Estate 2026”, sancendo l’inserimento del Festival nel cartellone principale degli eventi cittadini e supportando attivamente la promozione.







MAIN SPONSOR

– Italo – Leader nel settore dell’alta velocità ferroviaria, è da sempre impegnato nella promozione di una mobilità moderna, efficiente e sostenibile. Contribuisce a favorire una cultura del viaggio accessibile, favorendo la connessione tra persone, territori e opportunità.



ISTITUZIONI E PARTNER

– Fondazione Golinelli — Partner istituzionale e sponsor del Festival. Attiva nell’educazione e nella diffusione della cultura scientifica, curerà il programma dei laboratori artistico-scientifici dedicati a bambine, bambini e famiglie, sia all’interno sia all’esterno del teatro.

– CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici) — Partner scientifico d’eccezione.

– Politecnico di Torino — Partner accademico a sostegno dell’innovazione scientifica e tecnologica. Con la piattaforma di produzione di contenuti culturali Prometeo Tech Culture mette al centro l’analisi del complesso rapporto tra tecnologia e società.

– NABA, Nuova Accademia di Belle Arti — Gli studenti della prestigiosa accademia, collaborando strettamente con CMCC e Planetaria, hanno rielaborato visivamente i complessi dati scientifici sui cambiamenti climatici. Il risultato è una serie di poster d’impatto che saranno esposti in una mostra esclusiva all’interno del Festival.

– Futura Expo — Partner strategico per promuovere i temi delle trasformazioni urbane attraverso eventi e contenuti condivisi durante tutto l’anno.

– Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale e Comune di Bologna — Partner istituzionali uniti per promuovere la divulgazione scientifica a molteplici fasce, dall’infanzia alla cittadinanza attraverso linguaggi teatrali e culturali.

– RAI — Media Partner del Festival.



Il Festival gode del patrocinio della Commissione europea e del MASE, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.



