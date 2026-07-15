Simone Pastore, un cantautore con il cuore che batte a suon di pop rock.

Simone Pastore è un cantautore, arrangiatore, producer italiano, noto sia per la sua carriera solista sia per essere stato il fondatore storico dei Da Blitz, iconico gruppo della musica dance italiana degli anni ’90.

Parlaci un po’ di Simone Pastore.

Sono un cantante, interprete e cantautore che vive la musica con grande passione da oltre quindici anni. Mi sono formato all’Accademia Artesia, dove ho perfezionato il mio percorso musicale, inizialmente attraverso lo studio della voce e successivamente del pianoforte. Ogni volta che salgo sul palco cerco di dare il massimo, di essere semplicemente me stesso e di trasmettere al pubblico le mie emozioni attraverso ogni brano che interpreto.

Come nasce il tuo rapporto con la musica?

Nasce fin da bambino. La musica mi ha sempre accompagnato e, con il passare degli anni, è diventata molto più di una semplice passione: è diventata parte della mia vita. Ho iniziato studiando, facendo esperienza nei locali, nelle piazze e negli eventi, crescendo un passo alla volta. Ogni palco mi ha insegnato qualcosa e continuo ancora oggi a studiare, perché credo che un artista non smetta mai di migliorarsi.

Qual è il messaggio che generalmente vuoi comunicare con le tue performance musicali?

Il mio obiettivo è emozionare, divertire e coinvolgere le persone, accompagnandole in un viaggio attraverso la musica. La soddisfazione più grande è vedere, alla fine di ogni concerto, il sorriso sul volto del pubblico. Significa che, anche solo per qualche ora, siamo riusciti a condividere emozioni autentiche.

Che tipo di location scegli generalmente per realizzare le tue esibizioni artistiche?

Mi piacciono i luoghi in cui la musica è davvero protagonista: i locali dedicati allo spettacolo, i teatri e le piazze. In generale, amo tutti quei contesti in cui il pubblico arriva con il desiderio di ascoltare, vivere e condividere la musica, perché credo che lì si crei la magia più bella.

Progetti per il futuro? Quali evoluzioni desideri per la tua attività artistica?

Il mio desiderio è continuare a crescere artisticamente, portando in scena spettacoli sempre più curati, sia dal punto di vista musicale che scenografico. Mi piacerebbe far conoscere sempre di più anche i miei brani inediti, oltre al repertorio di musica italiana che porto nei miei spettacoli dal vivo. Continuare a emozionare il pubblico e crescere come artista è il traguardo che inseguo ogni giorno.

Qual è il tuo legame con il tuo territorio?

Il legame con l’Irpinia è molto forte. È la terra in cui sono nato, sono cresciuto e dove ho mosso i miei primi passi nella musica. Qui ho trovato persone che mi hanno sempre sostenuto e che continuano a seguire il mio percorso con affetto. Per questo, ogni volta che mi esibisco nella mia provincia, provo una responsabilità e un’emozione particolari. Mi piace pensare che, attraverso la mia musica, possa contribuire a valorizzare il nostro territorio e a portarne in alto il nome, proprio come spero di fare il prossimo 14 agosto ad Avellino, con il concerto che si terrà nel cuore della mia città.

Grazie Simone!

Grazie a Voi!

“Fermale” è un singolo pop italiano pubblicato dal cantautore e arrangiatore Simone Pastore il 1° ottobre 2021. Il brano racconta un amore intenso e tormentato ambientato sullo sfondo di una notte romana.

“E dietro le spalle i tetti di Roma

Sarà che questa notte niente perdona…

Fermale le tue mani, sai com’è irregolare il battito che è in me…

E smettila, e la tua voce sai cos’è? È una bella canzone!”