Campo Estivo 2026: tra giochi dei Nonni ed esperte astrofile al Comune di Tora e Piccilli.

Un ricco programma di eventi per la quattro gioni dedicata ai più piccini. In esplorazione i vecchi giochi dei “nonni” in dimostrazione ai propri nipotini. Direttamente i più anziani faranno da mentor alle nuove leve sul recupero delle tradizioni ed in particolare dei giochi storici che hanno accompagnato intere generazioni. ‘Nonni d’affetto’, per indicare che non ci sono legami parentali, ma affettivi. Non poteva mancare il contributo formativo in astronomia, con le giovani generazioni, dell’Associazione “Lattanino Cupolino” e dell’instancabile Presidente Pina Cupolino. Il campo estivo è promosso dal Comune di Tora e Piccilli, con particolare interessamento della vicesindaca Simona Fracasso e dell’Associazione “Lattanino Cupolino”.

L’età dei partecipanti è dai 3 ai 16 anni. Per l’iscrizione 30 euro a partecipante e 50 per due fratelli. Trasporto e pranzo al sacco a carico dei genitori.

In programma l’11 luglio, dalle ore 20 e 30: “Pizza sotto le Stelle”, offerta ai partecipanti dall’amministrazione comunale, del Sindaco Vincenzo D’Agostino. A seguire una visita suggestiva, nella medievale piazza del Castello di Tora, per giovani e meno giovani permetterà di osservare stelle e pianeti con puntatore laser accompagnati da guida esperta di valenti astrofile. L’iniziativa del Campo Estivo 2026 a Tora e Piccilli unisce il recupero delle tradizioni locali e l’educazione scientifica per i più giovani.

Date: 6 – 9 luglio 2026

Orari: Dalle 9.30 alle 16.00

Luogo: Ex edificio scolastico, frazione Piccilli

Programma: Attività divise tra i giochi di strada del passato guidati dai “nonni d’affetto” al mattino e laboratori scientifici con esperte astrofile nel pomeriggio.

Il progetto si inserisce nel più ampio piano di rilancio e promozione culturale delle aree interne del borgo.

Per le iscrizioni rivolgersi all’Infopoint di Tora.