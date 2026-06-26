Capri-Napoli Open, trenta nuotatori pronti alla sfida dei 36 chilometri nel Golfo

NAPOLI – Trenta atleti, cinque nazioni rappresentate e una traversata di 36 chilometri tra le più prestigiose del nuoto in acque libere. Va in scena venerdì 26 giugno il secondo appuntamento della Capri-Napoli Open, la maratona natatoria organizzata dalla Eventualmente Eventi & Comunicazione di Luciano Cotena. Dopo la Capri-Torre del Greco che ha aperto la stagione, la manifestazione prosegue con una prova che richiamerà nuotatori provenienti da Italia, Argentina, Brasile, Grecia e Spagna. L’evento rientra in un’estate da record per la storica competizione: con la terza e ultima prova, in programma il 3 luglio, saranno infatti quasi 140 gli atleti che avranno affrontato il percorso, valido anche come qualificazione alla gara assoluta del 5 settembre. Otto i protagonisti della prova Solo, che prevede la traversata senza il supporto di compagni di squadra. Tra gli uomini saranno al via gli italiani Eduard Von Slawik, Alessandro Vago e Luciano Massaria, insieme al greco Kostantinos Veizis, all’argentino Diego Suarez e agli spagnoli Sergio Galindo e Davis Garriga Falco. Unica donna in gara sarà la brasiliana Debora Puzzi Fernandes. Tra gli accompagnatori figurano anche due nomi ben conosciuti dagli appassionati della Capri-Napoli: il brasiliano Samir Barel, che seguirà dalla barca Debora Puzzi Fernandes, e l’argentina Nolia Petti, al fianco di Diego Suarez. A completare il programma ci saranno inoltre un duo del Circolo Aniene e quattro staffette tutte italiane: Cds Sapa Team, San Mauro, Team Marche e “I tre amigos”, pronte a cimentarsi nella traversata del Golfo in una delle gare simbolo del nuoto di fondo internazionale.

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