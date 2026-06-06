Capri-Torre del Greco, 25 atleti sfidano il Golfo sotto lo sguardo del Vesuvio

Torna la Capri-Torre del Greco, la spettacolare gara di nuoto in acque libere che sabato 13 giugno unirà l’isola azzurra alla città del corallo attraverso 28 chilometri di mare nel Golfo di Napoli. La competizione, con partenza alle ore 9 da Le Ondine Beach Club di Capri e arrivo previsto dei primi atleti intorno alle 15 al lido Miramare di via Litoranea, rappresenta la prima delle quattro prove open valide per la qualificazione alla 61ª edizione della Capri-Napoli. Saranno 25 i nuotatori al via, in rappresentanza di otto nazioni: Italia, Argentina, Francia, Ungheria, Malta, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti. Sette affronteranno la distanza in solitaria nella categoria “Solo”, mentre gli altri 18 gareggeranno suddivisi in quattro staffette. Testimonial della manifestazione sarà Massimiliano Rosolino, protagonista della presentazione ufficiale dell’evento. La gara è stata fortemente sostenuta dall’amministrazione comunale di Torre del Greco, che punta a trasformare la giornata in una vera festa degli sport del mare. Grande attesa anche per la presenza di Claudio Plit, autentica leggenda delle acque libere. L’argentino, inserito nella staffetta Abracua, ha conquistato per quattro volte la Capri-Napoli (1979, 1980, 1981 e 1986) e detiene il record assoluto di partecipazioni alla storica maratona del golfo. Ad arricchire il programma, nelle acque antistanti il Miramare si disputerà anche il torneo di beach-waterpolo “Città di Torre del Greco”, con la partecipazione delle rappresentative di Posillipo e Canottieri Napoli. Una giornata all’insegna dello sport e del mare, ai piedi del Vesuvio.