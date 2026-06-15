Capri-Torre del Greco, trionfa la turca Eda Savcigil: domina il mare agitato e batte tutti

È una donna a scrivere la pagina più bella della seconda edizione della Capri-Torre del Greco. La protagonista è la 18enne turca Eda Savcigil, che ha conquistato la vittoria assoluta nella traversata natatoria di 28 chilometri da Capri al lido Miramare, imponendosi su tutti gli uomini in gara e anche sulle squadre partecipanti alla prova a staffetta. L’atleta ha affrontato e superato condizioni meteo-marine particolarmente difficili, completando il percorso in 9 ore, 3 minuti e 14 secondi. Un tempo che non rappresenta il record della manifestazione, ma che assume un valore speciale alla luce del mare agitato che ha accompagnato i nuotatori lungo tutta la traversata. «È stata una prova durissima viste le condizioni del mare – ha dichiarato Savcigil all’arrivo, dopo la partenza da Le Ondine Beach Club di Capri –. In passato avevo già nuotato su una distanza di 28 chilometri, ma devo ammettere che questa prova ha tutto un altro fascino». Alle sue spalle ha chiuso il primo degli uomini, Luigi D’Alfonso, che ha tagliato il traguardo nelle acque di via Litoranea con il tempo di 9 ore, 20 minuti e 28 secondi. L’atleta ha dedicato la sua prestazione a Nicola, compagno di allenamenti scomparso prematuramente: «È sempre con tutti noi». Anche D’Alfonso ha sottolineato le difficoltà incontrate in mare: «Le condizioni erano pessime e molto impegnative, ma lo scenario è eccezionale. È bellissimo lasciare Capri alle spalle e vedere avvicinarsi il Vesuvio». Nella competizione a staffetta il successo è andato ai calabresi de “Il Club dei Bretti”, che hanno completato la traversata in 9 ore, 39 minuti e 20 secondi. I cinque componenti della squadra hanno raccontato di aver dovuto modificare la strategia iniziale a causa del moto ondoso, gestendo i cambi in base alle energie residue di ciascun atleta. La manifestazione, fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e dalla consigliera delegata allo sport Valentina Ascione, ha visto la partecipazione di 25 nuotatori provenienti da otto nazioni. Al termine della gara, nell’area del lido Miramare, si è svolta la cerimonia di premiazione alla presenza delle autorità civili e militari. «Per noi è stata una grande soddisfazione ospitare nuovamente questa importante manifestazione internazionale, legata alla storica Capri-Napoli – ha affermato Valentina Ascione –. Eventi di questo livello contribuiscono a promuovere Torre del Greco e ad accrescere l’attenzione turistica sulla città».

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