Capua Film Fest 2026, torna il grande cinema sotto le stelle

L’estate capuana è pronta a riaccendersi nel segno del grande cinema con il ritorno del Capua Film Fest, la rassegna cinematografica organizzata dal Teatro Ricciardi che, dal 16 al 30 luglio 2026, celebrerà la sua quinta edizione. Un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale della provincia di Caserta, capace di richiamare ogni anno numerosi appassionati, curiosi e famiglie desiderose di vivere serate all’insegna dell’arte, dell’intrattenimento e della condivisione.

Anche quest’anno il festival troverà la sua cornice ideale nei suggestivi Giardini dello Sperone, uno dei luoghi più affascinanti e ricchi di storia della città. Situata in Via Pomerio, l’area, che in passato svolgeva funzioni di presidio militare, si trasformerà per l’occasione in una grande arena a cielo aperto, offrendo agli spettatori l’emozione unica di assistere alle proiezioni sotto il cielo stellato dell’estate capuana.

Per quindici giorni consecutivi il Capua Film Fest proporrà un programma ricco e variegato, pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Le serate saranno animate dalla proiezione di film selezionati tra le produzioni più interessanti del panorama cinematografico nazionale, offrendo l’opportunità di scoprire opere di qualità e di approfondire tematiche di attualità attraverso il linguaggio del cinema. Non mancheranno inoltre incontri con attori, registi e protagonisti del mondo cinematografico, che dialogheranno con il pubblico condividendo esperienze, curiosità e retroscena del loro lavoro.

Il festival si conferma però molto più di una semplice rassegna cinematografica. L’iniziativa punta infatti a trasformare il cinema in un momento di aggregazione e partecipazione, creando un’atmosfera festosa e accogliente. Accanto alle proiezioni saranno presenti aree dedicate allo street food, spazi per le famiglie e attività pensate per i più piccoli, rendendo ogni serata un’occasione per trascorrere del tempo all’aria aperta tra cultura e divertimento. A completare l’offerta, servizi e aree parcheggio studiati per garantire comfort e praticità ai visitatori.

Con il passare degli anni il Capua Film Fest è diventato uno degli eventi più attesi dell’estate cittadina, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città e rafforzando il legame tra il territorio e il mondo del cinema. L’edizione 2026 si prepara dunque a regalare nuove emozioni e a confermare il successo di una manifestazione che ha saputo conquistare un posto speciale nel cuore del pubblico, trasformando Capua, per due settimane, in una vera capitale del cinema sotto le stelle. Gli organizzatori, intanto, mantengono alta l’attesa: il programma completo della manifestazione, con l’elenco degli ospiti, delle proiezioni e degli eventi collaterali, sarà svelato nelle prossime settimane. Un appuntamento da segnare in agenda per tutti gli amanti del cinema e della cultura.