Carinaro, muore ex consigliere comunale

CARINARO – Lutto in quella che è la città di Carinaro nella provincia di Caserta.

Ecco un breve sunto di quanto accaduto : Si è spento Angelo Sglavo, figura di spicco nella politica locale di Carinaro. La sua morte lascia un vuoto incolmabile nella comunità, che ha apprezzato la sua dedizione e impegno per il bene del paese e di quella che è la città.

Qualche breve notizia su chi era il defunto eccola di seguito: Angelo Sglavo ha dedicato molti anni della sua vita alla politica carinarese, mettendo al centro dei suoi sforzi lo sviluppo socio-economico della città. Grazie al suo impegno, ha contribuito a promuovere iniziative e progetti volti a migliorare la qualità della vita dei cittadini e a favorire la crescita economica del territorio.

Non solo politico locale di rilievo, ma anche consigliere provinciale e membro attivo del gruppo PD Carinaro, Angelo Sglavo ha dimostrato una profonda passione per il servizio pubblico e un grande amore per la sua comunità.

Se ne va una figura importante per la città di Carinaro