Accade a Carinola , rinvenuti sei telefoni cellulari completi di carica ,batteria , e sim.

Durante la giornata di ieri ,la polizia penitenziaria durante un operazione di perquisizione , sono rinvenuti non solo i telefoni ma anche oggetti illeciti , sostanze stupefacenti. Pare inoltre che giorni addietro si sia scoperto che la stessa droga la si passava nel momento “colloqui”.

I cellulari sono rinvenuti ieri mattina in un mobiletto in uso ai detenuti per depositare gli effetti personali durante la ricreazione. Erano tre , di ultima generazione , altri tre erano micro-cellulari completi di 6 carica batterie , in corso le indagini per capirne il possesso.

Sulla vicenda é intervenuto il consigliere nazionale Osapp , Emilio Fattoriello che ha ribadito le richieste precedentemente sollevate dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria : <<Adeguamento degli organici di Carinola fornendo loro adeguati strumenti tecnici per inibire l’uso dei telefonini e intensificare la presenza dei cinofili della polizia penitenziaria in pianta stabile per impedire introduzione della droga il cui traffico tra l’esterno ed interno ha trasformato il carcere Carinola in una vera e propria “piazza di spaccio” come in tanti altri Istituti della penisola>>-ha sostenuto Fattoriello.

Infine , la segreteria generale e regionale hanno esteso un plauso alle capacità della polizia penitenziaria per le capacità professionali espresse.