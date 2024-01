“CARNEVALE DI ARIENZO”, STILATO IL PROGRAMMA DELLA TERZA EDIZIONE.

Stilato il calendario ufficiale della terza edizione del “Carnevale di Arienzo”: fissate due

giornate di festeggiamenti, con animazione, sfilate, carri allegorici e ospiti d’eccezione. Si

partirà domenica, 11 febbraio, per un evento dedicato interamente ai più piccoli, con giochi e

intrattenimento a cura della ‘Nando’s Animation World’. L’iniziativa si svolgerà, dalle ore

16.30, in un allestimento a tema distribuito lungo il perimetro del Parco Vigliotti, dove i

bambini, travestiti per l’occasione, potranno esibire maschere e costumi per le foto di rito,

diventando i protagonisti di un pomeriggio di svago, in compagnia delle famiglie e dei

professionisti del divertimento. Si proseguirà martedì, 13 febbraio, con una grande parata

carnevalesca nelle strade cittadine: dodici carri, con una lunghezza variabile fino a 16 metri,

raffiguranti personaggi dei cartoni e dello spettacolo, a cura dell’Associazione ‘L’Arca’,

attraverseranno il paese, dalle ore 16.30, coinvolgendo i partecipanti in un’atmosfera di festa,

ricca di sorprese. Il punto di arrivo sarà, ancora una volta, il Parco Vigliotti, dove è atteso per

la chiusura, alle ore 20, l’attore, comico e cabarettista Peppe Iodice, per un one man show

tutto da ridere. Tornerà la tradizione con “I Bottari” di Macerata Campania, pronti ad

avvolgere cittadini e visitatori nelle loro straordinarie percussioni musicali, così come si

replicherà il vero spirito della cultura carioca, con più di venti ballerine brasiliane, che,

coordinate da Lina Guadagno, danzeranno, a ritmo di samba, in un mix di colori e calore

sudamericani. Animeranno, inoltre, la giornata i ballerini del Centro Studi Danza ‘Tiziana

Dance’ di Tiziana Dirasco, consigliera nazionale ACSI e responsabile territoriale del

medesimo Ente di promozione sportiva. Non mancherà il folklore, con il personaggio del

momento: ‘Vicienz A Sacchett’, nome d’arte di Vincenzo Imparato, campano, originario di

Roccamonfina, tiktoker da oltre 100mila follower e milioni di visualizzazioni, noto al

pubblico per la recente partecipazione al programma ‘Ciao Darwin’, regalerà le sue

performance più popolari ai presenti. La manifestazione sarà seguita da Radio Punto Zero,

con una diretta che coprirà tutto il tragitto. “Il Comune, per il terzo anno di seguito, è pronto

a celebrare al meglio la ricorrenza – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Guida. È un

programma breve, ma anche molto intenso, che promette di entusiasmare grandi e piccoli.

Abbiamo lavorato con impegno all’organizzazione degli appuntamenti, ampliando la rosa

dei carri e rendendo ancora più scenografico l’allestimento. In questa cornice abbiamo

inserito artisti, musicisti, nomi e volti noti nel panorama televisivo e social, che comporranno

il quadro di uno spettacolo a 360 gradi. Insomma, dopo il successo di Arienzo Christmas

Village, concluso da pochissimi giorni, e prima di ufficializzare i contenuti di Arienzo

Village, la nostra celebre kermesse estiva, siamo già proiettati sul nostro Carnevale.

Ringraziamo, fin da ora, per la collaborazione la Pro Loco, l’UNAC e la nostra impeccabile

Protezione Civile, oltre a tutti coloro che garantiranno supporto e ordine nelle date

annunciate. L’invito è a non mancare”.