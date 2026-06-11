Casaluce Social Fest 2026, torna in Piazza Statuto la festa della comunità e dei giovani talenti

CASALUCE – Due serate dedicate alla musica, alla moda, al divertimento e alla voglia di stare insieme. Torna il Casaluce Social Fest, l’appuntamento promosso dal Comune di Casaluce che, giunto alla sua terza edizione, si prepara ad animare Piazza Statuto nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 giugno.

Nel corso degli anni la manifestazione è diventata un punto di riferimento per il territorio, richiamando numerosi cittadini e visitatori dai comuni vicini e offrendo un’importante vetrina ai talenti emergenti.

Il programma prenderà il via entrambe le sere alle ore 18 con l’apertura dell’area food, mentre alle 19 entreranno nel vivo le attività in programma. A seguire, spazio ai giovani protagonisti della competizione musicale, che avranno l’opportunità di esibirsi davanti al pubblico e mettere in mostra le proprie capacità artistiche. Ad arricchire la prima serata sarà anche una sfilata di moda, dedicata all’eleganza, alla creatività e alla bellezza.

Domenica 14 giugno la gara canora proseguirà con le ultime esibizioni e la proclamazione dei vincitori. A chiudere l’evento sarà la comicità di Mariano Bruno, volto noto e apprezzato dal pubblico di Made in Sud, pronto a regalare sorrisi e leggerezza per un finale all’insegna del divertimento.

«Cari concittadini e amici dei comuni vicini, è con grande gioia che vi invito ad un appuntamento che ormai da tre anni è diventato imperdibile: il Casaluce Social Fest. Due serate all’insegna della socialità, della valorizzazione dei nostri giovani talenti e del buon cibo», ha dichiarato l’assessore agli Eventi, Raul Pagano.

Sulla stessa linea il sindaco Francesco Luongo: «Il Casaluce Social Fest rappresenta un’opportunità importante per ritrovarsi e condividere momenti di serenità. Manifestazioni come questa contribuiscono a rafforzare il legame con il territorio e a valorizzarne le energie migliori. Invito tutti a partecipare e a vivere insieme queste due serate».

Il Social Fest si conferma così tra gli appuntamenti più attesi che inaugurano l’estate casalucese, portando in Piazza Statuto spettacolo, musica, intrattenimento e occasioni di incontro per cittadini di tutte le età.