Caserta, 17enne accoltella il padre.

A Caserta ieri, un 17enne residente alle palazzine popolari di via Falcone, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentato omicidio.

Giunto in questura il ragazzo ha riferito ai poliziotti “Non ce la facevo più” riferendosi ai continui violenti litigi, all’ordine del giorno, tra i suoi genitori.

Il padre del minore, 48 anni, è stato colpito in pieno petto ed è stato portato all’ospedale di Caserta e operato d’urgenza.