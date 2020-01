Caserta – Al via oggi le due tornate elettorali regionali in Emilia ed Calabria

CASERTA – Ricaviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Segretario Regionale del Sindacato Autonomo CISAS, Mario DE FLORIO. Ecco, di seguito il testo del comunicato: “Domenica si vota finalmente in Emilia e Calabria per le Regionali, questa volta col voto anche delle Sardine, al momento non ancora schierate politicamente. Lo faranno in seguito finendo forse anche loro nel mare sporco della politica mestierante.

Le Sardine non sono altro che giovani responsabili e corretti, i quali – invece di ubriacarsi e drogarsi nelle notti festive e prefestive vandalizzando proprietà altrui – preferiscono ogni tanto incontrarsi pacificamente nelle piazze centrali anche con la partecipazione di persone anziane, per lo più donne, mosse dal desiderio di notare e di farsi notare dai tanti partecipanti.

Le Sardine cercano anche di modificare i comportamenti dei vari personaggi politici, più inclini alle vuote chiacchiere che ai fatti.

I giovani voteranno per liste ritenute più idonee ed anche per tamponare la perdita dei voti alle liste tradizionali, cosa che favorirebbe di fatto i candidati dei partiti avversari, anche se chiacchierati causa il loro trasformismo politico. F.to Mario De Florio”.