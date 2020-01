Caserta. Gazebo del M24A per il Macrico

Questa mattina è sceso in campo a Caserta il Movimento ET 24 A di Pino Aprile una rappresentanza del circolo territoriale di Caserta si è presentata al gazebo del Movimento Macrico Verde dichiarando la propria disponibilità nella salvaguardia del territorio e della salute dei cittadini firmando la petizione per la grande area verde di Caserta, un area che potrebbe essere suddivisa in zone attrezzate ,magari con orti pubblici, ,luoghi per spettacoli ed eventi, un area che potrebbe portare benefici ai bambini, anziani e a tutti coloro che vogliono avere una salute sana e un aria respirabile.