Caserta. Il nuovo libro di Paolo Miggiano “L’altro casalese”

Paolo Miggiano nel suo ultimo libro, “L’altro casalese”, ripercorre l’impegno antiracket e la rettitudine morale di Domenico Noviello. Una storia importante, non troppo comune, ma che può ripetersi e accadere ovunque; la storia di un uomo che non voleva affatto diventare un eroe, ma essere solo un uomo normale. Noviello fu ucciso perché lasciato solo- Il libro restituisce dignità narrativa a una persona che non si è chinata alle imposizioni dei clan. Per la sua morte ci dobbiamo sentire tutti un po’ vittime, ma anche un po’ carnefici. La sua è una storia che tutti dobbiamo conoscere. Oggi i figli continuano a testimoniare con fierezza e dolore cosa vuol dire essere sopravvissuti ad una tale tragedia.

Del libro se ne discuterà con l’autore giovedì 13 febbraio alle ore 18,00 alla libreria Giunti al Punto in piazza Matteotti a Caserta. Presenti i figli di Noviello. Interverranno i sostituti Procuratori Silvio Guarriello e Cesare Sirignano; la Dirigente Scolastica Rosa Suppa e l’avvocato penalista Giuseppe Stellato. A moderare il dibattito la giornalista Antonella Palermo.