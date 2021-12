Caserta, inaugurato oggi il nuovo MD in via Borsellino

Inaugurato questa mattina in via Borsellino il nuovo discount MD, atteso ormai da qualche giorno dopo i lavori delle ultime settimane.

Bagno di folla per il nuovo megastore, con il parcheggio già pieno e tante persone in fila per la spesa.

Si tratta della seconda importante apertura nella zona in questo periodo, dopo quella del nuovo McDonald’s del mese scorso.

Insieme al supermercato Lidl, proprio di fianco al nuovo MD, via Borsellino si candida così a diventare il centro delle spese alimentari discount dei casertani, con anche modifiche alla viabilità (parcheggi e nuova rotonda) della zona per rendere i centri commerciali più accessibili.