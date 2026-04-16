La città narrata: la storia non si guarda, si ascolta.

Sabato e domenica al Museo Campano con Capua il Luogo della Lingua festival. Il 18 aprile 2026 al Museo Campano di Capua si terrà la cerimonia di consegna del Premio Placito Capuano alla scrittrice americana Heddi Goodrich, inaugurando la XXI edizione del festival “Capua il Luogo della Lingua”. L’autrice viene premiata per aver scelto di scrivere in italiano, valorizzando la lingua come spazio di incontro tra culture.

Il premio, nato nel 2014 e ispirato al Placito capuano del 960 (primo documento in volgare italiano), riconosce ogni anno importanti protagonisti della cultura. Il festival, attivo dal 2005, promuove la lettura e il dialogo tra linguaggi contemporanei, contribuendo a rafforzare il ruolo di Capua come centro culturale. La mattina del 19 aprile si svolgerà “La città narrata”, un’esperienza immersiva gratuita al Museo Campano. La visita si terrà dalle ore 10:00 alle ore 12.00. Non sarà una semplice visita guidata, ma un percorso interattivo tra le sale in cui reperti, opere e testimonianze raccontano la storia della città. Durante il percorso, oltre alle educatrici museali, prenderanno vita personaggi storici legati a Capua, accompagnando i visitatori tra curiosità e racconti.

A rendere l’esperienza ancora più speciale sarà la presenza della stessa Heddi Goodrich, che parteciperà alla visita insieme al pubblico. Ogni ambiente diventa così una scena e ogni oggetto una memoria viva, trasformando la visita in un vero viaggio nel tempo.

La partecipazione alla visita è gratuita, ma è obbligatoria la prenotazione al numero 352 037 3767.