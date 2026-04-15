Il Presidente della Commissione Anticamorra Santangelo in visita alla Fondazione “A Voce d’e Creature”: Don Luigi Merola è un faro di speranza per tanti giovanissimi a cui è stato restituito presente e futuro

Questa mattina il Presidente della Commissione Speciale Anticamorra della Regione Campania, Vincenzo Santangelo, ha fatto visita alla Fondazione “A Voce d’e Creature” fondata da Don Luigi Merola per approfondire da vicino i progetti, le attività educative e i percorsi di reinserimento sociale rivolti ai minori e ai giovani del territorio, molti dei quali provenienti da contesti di forte disagio e di esposizione al rischio criminale. «Questa Fondazione rappresenta un faro di speranza in un territorio difficile – ha dichiarato il Presidente Santangelo –. Don Luigi Merola e i suoi collaboratori stanno facendo un lavoro straordinario, sottraendo ragazzi alla strada e alla logica mafiosa, restituendo loro dignità, futuro e possibilità di scelta. Ho avuto il privilegio di giocare con don Luigi e i bambini nel campetto della struttura. La serenità e la gioia che trasmettono i loro occhi riempiono il cuore. Don Luigi ha costruito un ambiente protetto dove tanti giovanissimi studiano, giocano, si formano lontani dalle ‘grinfie’ della criminalità. La Commissione Anticamorra sarà al loro fianco, perché la lotta alla camorra si vince soprattutto con l’educazione, la cultura e l’inclusione sociale».

Durante la visita, Santangelo ha sottolineato l’importanza di sostenere concretamente le realtà che operano quotidianamente sul territorio con azioni di prevenzione e di recupero, annunciando la volontà della Commissione di attivare forme di collaborazione istituzionale più strutturate con la Fondazione.

«Dove lo Stato e le istituzioni sono presenti con serietà e continuità, la camorra arretra – ha concluso Santangelo –. La Fondazione “A Voce d’e Creature” è un esempio virtuoso che deve essere valorizzato e sostenuto. La politica ha il dovere di stare accanto a chi ogni giorno cambia in meglio la vita di questi ragazzi».

La visita si inserisce nell’ambito delle iniziative della Commissione Anticamorra volte a rafforzare il legame tra istituzioni e terzo settore impegnato nella lotta alle mafie e nel recupero delle nuove generazioni.