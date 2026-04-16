Cronaca

Gigi Finizio sabato 18 aprile in concerto in provincia di Caserta

Di Mario De Nardo
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Sabato 18 aprile 2026, la città di Vitulazio si prepara ad accogliere un evento molto atteso dagli amanti della musica napoletana: il concerto live di Gigi Finizio, che si terrà in Piazza Vitulatini nel Mondo, nell’area mercato.

Artista tra i più apprezzati del panorama neomelodico, Gigi Finizio porterà sul palco i suoi brani più celebri, regalando al pubblico una serata ricca di emozioni, tra romanticismo e sonorità che da anni accompagnano intere generazioni. Il concerto rappresenta un’occasione speciale non solo per i fan, ma anche per l’intera comunità locale, che potrà vivere un momento di aggregazione e festa.