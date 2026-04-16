Gigi Finizio sabato 18 aprile in concerto in provincia di Caserta

Sabato 18 aprile 2026, la città di Vitulazio si prepara ad accogliere un evento molto atteso dagli amanti della musica napoletana: il concerto live di Gigi Finizio, che si terrà in Piazza Vitulatini nel Mondo, nell’area mercato.
Artista tra i più apprezzati del panorama neomelodico, Gigi Finizio porterà sul palco i suoi brani più celebri, regalando al pubblico una serata ricca di emozioni, tra romanticismo e sonorità che da anni accompagnano intere generazioni. Il concerto rappresenta un’occasione speciale non solo per i fan, ma anche per l’intera comunità locale, che potrà vivere un momento di aggregazione e festa.