Assalto in banca a Piazza Medaglie d’Oro: attimi di terrore tra clienti e dipendenti

NAPOLI – Paura nel cuore del Vomero, dove questa mattina una rapina ha scosso la tranquillità di Piazza Medaglie d’Oro. Un gruppo di malviventi armati ha fatto irruzione all’interno di una filiale bancaria, sorprendendo clienti e dipendenti e dando il via a momenti di forte tensione.

Secondo le prime ricostruzioni, i rapinatori sarebbero entrati in azione poco prima di mezzogiorno, riuscendo a prendere il controllo della struttura. Alcune persone presenti all’interno sarebbero state trattenute contro la loro volontà, mentre la situazione degenerava rapidamente in una vera e propria emergenza.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine: i carabinieri hanno circondato l’area, isolando la piazza e impedendo l’accesso ai passanti. Sul posto sono arrivati anche i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco, pronti a intervenire in supporto alle operazioni.

Durante le fasi più concitate, diversi presenti hanno accusato malori a causa dello stress e della paura. Il personale sanitario ha prestato assistenza sul posto, senza che al momento si registrino feriti gravi.



Dopo una fase di stallo, la situazione si è sbloccata da pochi minuti grazie all’azione delle forze dell’ordine, che sono riuscite a riportare la situazione sotto controllo e a mettere in sicurezza le persone coinvolte. Resta da chiarire il bottino della rapina e il numero esatto dei responsabili.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione tra i residenti della zona collinare di Napoli, da sempre considerata tra le più tranquille della città. Le indagini sono ora in corso per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare eventuali complici.

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.