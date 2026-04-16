Se prendi un libro, lascia un libro.

In occasione della Giornata Mondiale del libro e del diritto d’autore, il Centro Italiano Femminile di Teano organizza l’evento “Un Viaggio tra poesia e narrativa” che si terrà il 18 ed il 19 aprile 2026 presso la Sala dell’Annunziata a Teano, dalle 18:00 alle 20:00, ingresso libero. Parteciperanno sabato 18 aprile 2026 Caldarone Amerigo, Di Salvo Diego, Melese Carmen, Moretta Nicolina mentre domenica 19 aprile 2026 Sarra Anna Maria, Verdile Nadia, Zanni Fabiano, De Core Anna. L’evento è patrocinato dal Comune di Teano.