CASERTA: per tutto il mese di agosto sarà possibile parcheggiare gratis all’interno delle strisce blu

ella giornata di ieri, molti cittadini hanno ricevuto una comunicazione telefonica dal Comune di Caserta che informava circa la possibilità di parcheggiare gratuitamente all’interno delle strisce blu per tutto il mese di agosto.

Il Comune di Caserta sta effettuando un’attività di riorganizzazione del sistema del parcheggio in superficie in città. Ad agosto sarà possibile parcheggiare gratuitamente all’interno delle strisce blu e dal mese di settembre prenderà il via il programma “Smart City”, che, attraverso la sostenibilità e la tecnologia, offrirà ai cittadini e ai turisti soluzioni innovative nel campo della mobilità.