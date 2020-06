Regionali 2020. Dove sono i candidati casertani di Pd,M5S e Forza italia?

Caserta. Continuano i tavoli partitici ed interpartitici per le elezioni regionali 2020.

Nella citta’ di Caserta, si stanno progressivamente completando le liste : in molte di queste sono presenti vari consiglieri comunali. Si pensi a Gianluca Iannucci Capogruppo del Psi, a Liliana Trovato per Noi Campani di Mastella-Bosco, Pasquale Antonucci per Italia Viva. E poi ancora il Dirigente Nazionale Fdi Gimmi Cangiano per il partito di Giorgia Meloni e il Consigliere Regionale Gianpiero Zinzi per la Lega di Salvini.

Al momento, invece, non e’ ancora pervenuto alcun candidato per il Movimento 5 Stelle, che , a dire il vero, nonostante l’impegno dei vari meet up della citta’, spesso in contrasto fra loro, e forse proprio per questa ragione, non e’ mai riuscito ad esprimere almeno un candidato al Consiglio Comunale.

Assente anche il candidato casertano di Forza Italia, attualmente rappresentata nell’assise cittadina dal Consigliere Comunale Roberto Desiderio, fedelissimo di Massimo Grimaldi, Consigliere Regionale uscente che ha come proprio prevalente bacino elettorale l’area Carinola-Falciano del Massico, e che , quindi, con la citta’ di Caserta poco c’entra. In questi giorni, rumors frequenti danno quasi per certa la candidatura di Giorgio Magliocca Presidente della Provincia di Caserta e Sindaco di Pignataro Maggiore. Ma anche questo e’ da verificare.

Non pervenuto anche il nome del candidato casertano Pd, partito che rappresenta la maggioranza consiliare ed espressione del Sindaco Carlo Marino.

Nei giorni scorsi, e’ circolata la notizia di una candidatura di Franco De Michele, Vicesindaco della citta’ capoluogo , gia’ in corsa alle regionali 2015, il quale, poi, sembra si sia tirato indietro. Al momento, non compare all’orizzonte alcun candidato casertano papabile del Pd.

A quanto pare l’assenza di un candidato in grado di esprimere il territorio accomuna il M5s, FI e Pd , tre partiti che in citta’ hanno riportato una notevole percentuali di consensi alle politiche del 2018.

Il dubbio – e qualcuno dice che a pensare male si pensa bene- e’ che questa mancanza potrebbe essere determinata dal fatto che, in effetti, siano stati proprio i vertici di questi 3 partiti gia’ a decidere ” i papabili da candidare e che dovranno essere eletti”.

Transeat su questo punto: ma cio ‘ che non puo’ essere accettato e’ la mancanza di candidati casertani vincenti alle regionali 2020 nei partiti vincenti del sistema istituzionale regionale e nazionale laddove la Regione e’ ormai l’ente preposto ad affrontare e risolvere in modo quasi esclusivo i problemi dei territori.

Si pensi ai Consiglieri Regionali uscenti- che hanno tutti rappresentato la provincia di Caserta – e si pensi che anche alla Camera dei Deputati , la citta’ di Caserta ha come suo rappresentante Piero De Luca, figlio del Presidente della Regione Campania, originario di Salerno.

Si e’ mai visto in citta’ questo giovanotto? E’ mai possibile che nessun candidato fosse in grado di rappresentare a Montecitorio la citta’ tifatina?

Anche adesso sentiremo parlare ancora dei soliti noti espressione delle esigenze della provincia e non della citta’ capoluogo.

Cosi’ come poi continueremo a parlare dei soliti noti ed irrisolti problemi casertani : il Policlinico, le cave, l’inquinamento, il Macrico, il degrado storico-architettonico, ecc.ecc.ecc.

Soliti problemi che non potranno mai essere risolti da una politica padrona che utilizza solo pedine serventi.