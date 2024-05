Caserta/Via Mazzini e l’indignazione dei cittadini per interventi sempre meno concreti, segno di una scarsa attenzione verso la città

Caserta. Cresce sempre più l’indignazione dei cittadini Casertani per le condizioni in cui versa la pavimentazione da esterno in città.

Giunge da via Mazzini, come ben si evince dalle foto in evidenza, una segnalazione in merito.

Si continua a constatare il lavoro “certosino” che si predispone per procedere con le più opportune e tempestive misure d’intervento come quella apportata in una zona centrale della città: una delle vie più frequentate e rinomate, essendo tra quelle dove ci si divide tra una passeggiata e il fare shopping.

La semplice sostituzione di un cubetto di porfido nella suddetta strada si è limitato alla deposizione del solo asfalto.

Ci rimanda ad un effetto che ricorda quasi quello di una scacchiera – una brutta copia – che non è passato inosservato, suscitando nuovo sdegno nei passanti tra residenti e non.