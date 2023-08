Caserta Zona Ztl . Basta coprire la targa per percorrerla indisturbati ( VIDEO)

Caserta. Nonostante i vari proclami Caserta dimostra di essere ancora molto lontana dalla tanto decantata ” Citta’ Turistica”. Ovviamente non ci riferiamo al Palazzo Reale che nel mese di Agosto ha fatto registrare un buon numero di visitatori con conseguente sold-out di alberghi e bed e breakfast ma, fatta eccezione per quelle adiacenti alla Reggia , a tutte le altre strade praticamente deserte .

Alla nostra redazione poi è arrivata una curiosa segnalazione da parte di Maurizio Raimondi, giovane e ormai noto attivista casertano il quale con tanto di video ci ha segnalato come alcuni ” furbetti “riescono ad eludere la ztl e percorrere , in questo caso in moto nella centralissima Via Mazzini , strade nelle quali c’è il divieto di transito .

Il metodo sembra essere sempre lo stesso , coprire la targa in modo da non essere intercettati dalle telecamere di sorveglianza e percorrere indisturbati la zona a traffico limitato. Questa procedura sembra essere molto diffusa in città dove è ormai nota la mancanza di controlli da parte della Polizia Municipale che , come più’ volte sostenuto dal Comandante Luigi De Simone, già in periodi dell’ anno normali risulta essere in carenza di personale figuratevi nel mese di Agosto durante il quale per ovvi motivi il personale è dimezzato.

Dicevamo all’ inizio dell’ articolo che Caserta è ancora lontana da essere una città turistica e chi di questi tempi ha fatto visita ad altre città ha avrà avuto modo di costatarlo di persona. Controlli , pulizia e organizzazione di eventi sono alla base di ogni progetto che preveda l’ accoglienza e soprattutto la permanenza dei visitatori .

VIDEO