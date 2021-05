Casertana, Guidi:” Per me una stagione positiva dalla quale ho imparato tante cose”

Queste le parole di mister Guidi al termine del derby contro la Paganese:

”Per me è assurdo dover aspettare mercoledì per conoscere il nostro avversario. Questo vuol dire non poter studiare il nostro avversario fino a mercoledì pomeriggio ed inoltre nel caso dovesse cambiare il nostro avversario, la società avrebbe poche ore per organizzare una trasferta a Catania. La sorte sembra essere contro di noi, non solo oggi per la Vicenda playoff, ricordo ad inizio stagione la trasferta inutile di Trapani. Comunque a prescindere da tutto sappiamo che chiunque dovremo affrontare servirà una grande prestazione se vogliamo provare a passare il turno”