É stato catturato, dalla Polizia di stato di Caserta, il latitante Raffaele Piscitelli, 55 anni, ricercato da ormai un anno.

L’uomo fece perdere le sue tracce in seguito alla condanna a 17 anni di reclusione emessa dalla corte di Cassazione.

É stato scovato in un casolare di Casanova su una montagna della località Durazzano

Piscitelli é l’attuale reggente del clan camorristico Massaro, operoso nell’area della Valle di Suessola, a confine con le province di Caserta e di Benevento.

Si sostiene che questa organizzazione malavitosa sia una costola del clan Belforte di Marcianise.

<<Un ringraziamento alle donne e agli uomini della questura di Caserta guidati dal questore Andrea Grassi che hanno localizzato e arrestato il super latitante Raffaele Piscitelli, ricercato per una condanna a 17 anni da scontare per narcotraffico. Questa operazione delle nostre Forze dell’Ordine fa bene alla Campania e alla provincia di Caserta. Un segnale importante per ribadire che lo Stato c’è>>- Ha dichiarato Gianpiero Zinzi deputato campano,componente della Lega e della commissione Antimafia.