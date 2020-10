CERRETO (FDI ): “ Grande soddisfazione per l’elezione dell’ On Piscitelli quale consigliere segretario dell’ufficio di presidenza del consiglio regiona

“A nome di tutta la comunità politica di Fratelli d’Italia di Terra di Lavoro esprimo viva soddisfazione per l’elezione dell’ On. Alfonso Piscitelli quale consigliere segretario alla presidenza del consiglio regionale della Campania, l’elezione del nostro consigliere regionale, prestigiosa, è per noi motivo di grande orgoglio, non avendo sin ora mai avuto un consigliere regionale eletto in consiglio regionale”.

Proprio l’ On Piscitelli , stamane aveva presieduto l’insediamento della XI consiliatura, e la sua conseguente elezione, nell’organo più importante del consiglio regionale, testimonia evidentemente, la credibilità, la serietà, la professionalità che gli è ampiamente riconosciuta in seno a tutto il consiglio regionale.