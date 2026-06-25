Cinema intorno al Vesuvio, al via la 33ª edizione: un mese di film e grandi ospiti a Villa Bruno

Torna dal 1° luglio al 2 agosto a Villa Bruno, a San Giorgio a Cremano, la rassegna estiva “Cinema intorno al Vesuvio”, organizzata da Arci Movie e giunta alla sua 33ª edizione. Per un mese il giardino della storica villa ospiterà proiezioni all’aperto, incontri con registi, attori e personalità del mondo della cultura, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dell’estate nell’area metropolitana di Napoli. La manifestazione propone una selezione dei migliori film italiani e internazionali degli ultimi mesi, con particolare attenzione al cinema d’autore e alle produzioni legate al territorio napoletano. L’obiettivo resta quello di coniugare spettacolo, cultura e partecipazione, offrendo al pubblico occasioni di confronto diretto con gli ospiti presenti in arena. La serata inaugurale del 1° luglio sarà dedicata alla proiezione di Hamnet. Nel nome del figlio di Chloé Zhao e vedrà la partecipazione di Evelina Christillin, insieme al sindaco di San Giorgio a Cremano Michele Carbone. Tra i primi ospiti annunciati figurano anche il regista Nicolangelo Gerolmini, Rocco Papaleo, Teresa Saponangelo, Vincenzo Marra, Dalia Frediani e il docente e traduttore Giorgio Amitrano. Nel programma della prima settimana spazio a film come La gioia, Cime tempestose, Il bene comune ed Era, oltre a un omaggio all’animazione giapponese con la proiezione restaurata in 4K di Millennium Actress. Le proiezioni inizieranno ogni sera alle 21.15. Il costo del biglietto è di 5 euro, ridotto a 4 euro per i soci Arci. La rassegna è realizzata in collaborazione con il Comune di San Giorgio a Cremano.

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