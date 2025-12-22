“Come gli aquiiloni in volo” in scena per Altri Natali

DOMENICA 28 DICEMBRE 2025 ALLA BASILICA DI SANTA MARIA DELLA NEVE A PONTICELLI ANDRÀ IN SCENA “COME GLI AQUILONI IN VOLO” DI E CON MASSIMO PICCOLO PER LA RASSEGNA “ALTRI NATALI 2025”

Birdland’s Tales torna con un nuovo capitolo dedicato al Natale e alla sua magia più intima, nell’ambito della rassegna “Altri Natali 2025”. Domenica 28 dicembre 2025, nella Congrega della Basilica di Santa Maria della Neve, in Piazza Vincenzo Aprea 2 a Ponticelli (Na), alle ore 17.00, sarà di scena lo spettacolo di narrazione “Come gli aquiloni in volo” di e con Massimo Piccolo.

Dal capolavoro di Truman Capote, Memorie di Natale, con l’indimenticabile amicizia tra Buddy e Sook, a una riscrittura originale e attualizzata de Il dono dei Magi di O’Henry, in cui la povertà di ieri incontra le fragilità di tanti italiani di oggi, con un passaggio dedicato a Annamaria Ortese. Accanto a questi, alcuni racconti originali ampliano il viaggio tra nostalgie, tenerezze e speranza. Le voci di Massimo Piccolo, Claudia Di Rienzo e Roberta D’Ovidio si intrecciano a una colonna sonora classica che spazia da Tchaikovsky a Shostakovich, passando per celebri melodie natalizie e brani già classici come Love is losing game.

La conduzione musicale è come sempre affidata al pianoforte di Francesco Marziani e al canto di Adriana Cardinale supportati dalle flautiste Marialuisa Severino e Federica Pompa.