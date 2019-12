Comune di Lusciano, la maggioranza conferma la fiducia al sindaco Nicola Esposito

LUSCIANO – Massima fiducia al primo cittadino Nicola Esposito, espressa con voto all’unanimità durante il vertice di maggioranza di mercoledì scorso, 18 dicembre 2019. A seguito dell’indagine sull’erogazione dei fondi europei per la realizzazione della rete fognaria, il sindaco di Lusciano ha incontrato i suoi, dichiarandosi pronto a fare un passo indietro, rimettendo il mandato nelle loro mani, se qualcuno avesse nutrito dubbi sull’operato.

I presenti, con un plebiscito, hanno confermato il pieno appoggio al primo cittadino, ai tecnici e all’ex assessore Nicola Grimaldi, coinvolti nell’inchiesta. In una nota congiunta la maggioranza conferma: “Crediamo nel nostro sindaco, “uno di noi” – come lo slogan della campagna elettorale – nel suo lavoro, svolto per il bene di Lusciano e dei concittadini.



A lui diciamo di proseguire con la stessa tenacia e con la stessa forza che ha mostrato in questi anni, dichiarandosi sempre pronto ad ascoltare i cittadini e ad essere al loro fianco. Pertanto tutti compatti, insieme al nostro sindaco, porteremo avanti il mandato amministrativo che ci è stato conferito dagli elettori, nei cui confronti abbiamo un obbligo e il dovere morale di proseguire”.