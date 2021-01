Contagiata maestra. Ma la scuola non chiude per sanificazione

Santa Maria a Vico. Con la riapertura delle scuole, come era prevedibile, si registrano i relativi contagi.

La cosa non desterebbe scalpore, se non fosse che per l’assurdità dei protocolli da seguire, che seguono percorsi che poco tutelano l’intera utenza scolastica, dal personale, ai piccoli alunni e di conseguenza alle famiglie.

E quel che sta accadendo in questi giorni nel plesso Maielli di scuola primaria di Santa Maria a Vico.

Vi raccontiamo quanto riportatoci da alcuni genitori molto preoccupati per la situazione.

” Venerdì scorso, è giunta notizia che un’insegnante in servizio nel plesso aveva contratto il covid. L’insegnante contagiata è un’ insegnante di sostegno. La piccola alunna che segue è stata messa in quarantena fiduciaria. A questo punto le famiglie si aspettavano la chiusura del plesso per la sanificazione. Invece, a quanto ci è stato riportato, al momento, è stata chiusa solo l’aula in cui si trovavano le persone che hanno contratto il covid.

La scuola è regolarmente aperta e per la sanificazione, così come pare sia previsto dall’ASL, bisognerà attendere il prossimo fine settimana. Intanto, però la scuola è stata regolarmente aperte, senza tener conto dell’uso degli spazi comuni.

I genitori sono preoccupati e si chiedono come sia possibile che non ci si sia adoperati per l’immediata sanificazione. Nel frattempo non si rischia di diffondere il contagio? Perché in altri comuni con situazioni analoghe si è proceduto diversamente?

Le loro perplessità sono motivate: il plesso Maielli è un edificio non molto grande. Le maestre hanno spazi in comune, per esempio dove firmano, i bagni, l’ atrio dove tutti passano; inoltre alcune maestre sono in comune a più classi non solamente a quella messa in quarantena. Pertanto ci sono tutti gli elementi di preoccupazione e per precauzione chiedevano di sospendere l’attività scolastica immediatamente una volta giunta la notizia della positività della docente fino alla sanificazione dell’ intero istituto. Ma ciò non è successo, ossia pare sia stato rigidamente “applicato il protocollo” mettendo però in quarantena solo le maestre in comune con altre classi e non le classi dove le stesse si sono recate anche dopo la notizia della positività della docente.

Questo articolo non mira a puntare il dito, ad attribuire colpe o fare individuazioni. Vuole più che altro stimolare una riflessione. Questo episodio, analogo a tanti altri, ma emblematico per la procedura fa sorgere una domanda:

se vogliamo che riaprano le scuole, si ritorni gradualmente alla normalità, con tutte le precauzioni ed il rispetto delle regole, per una maggiore tranquillità di tutti, non sarebbe forse il caso di rivedere questi protocolli e valutare screening obbligatori e non solo consigliati? Dopo un anno di chiusure a tutti i livelli cosa cambia un giorno o due se si presentano casi ?

Infine, per completezza di informazione, riportiamo i post dei sindaci di calvi Risorta e di Camigliano che hanno fatto scelte diverse.

Giovanni Lombardi, pneumologo e sindaco di Calvi Risorta: N”ella mattinata di oggi, siamo venuti a conoscenza della positività al covid di un’insegnante calena. Sulla base di un’attenta e minuziosa relazione elaborata dal Comandante della Polizia Municipale che ha intervistato telefonicamente l’insegnante, sto predisponendo un’Ordinanza di chiusura esclusivamente della scuola elementare di Petrulo per le giornate di lunedì e martedì ed una sanificazione di tutti gli ambienti scolastici del plesso.

Ho da poco sentito il Dirigente Scolastico che sta provvedendo alla predisposizione della didattica a distanza per le classi del plesso interessato nelle giornate di lunedì e martedì.

Inoltre, avendo sentito più volte nella mattinata le Autorità Sanitarie dell’Asl, informo che, nella giornata di lunedì, l’Asl potrebbe predisporre provvedimenti di quarantena per gli alunni e personale scolastico ritenuto a rischio. Questa decisione, di competenza esclusiva dell’Asl, dipenderà dalle valutazione sanitarie dei medici dell’Asl.

Nel frattempo, a titolo puramente precauzionale, invito tutti gli alunni, gli insegnanti ed il personale scolastico che a vario titolo potrebbero rientrare nella catena dei contatti a rischio, ad osservare un isolamento fiduciario fino alle nuove disposizioni dell’Asl.

Ne approfitto inoltre per informare che questa mattina, in accordo con il Comandante della Polizia Municipale, il Coordinatore della Protezione Civile Comunale ed il Presidente del gruppo associativo di Protezione Civile, è stato predisposto un servizio d’ordine tra vigili e volontari di Protezione Civile fuori ad ogni plesso scolastico, negli orari di entrata e di uscita degli alunni, allo scopo di ridurre al minimo gli assembramenti e con l’intento di sensibilizzare i genitori e gli alunni ad un nuovo comportamento fuori gli edifici scolastici.

Infine, rassicuro gli amici dell’opposizione che, come si può vedere, non è stato perso nemmeno un minuto di tempo per tutelare la salute degli alunni e dei concittadini e che non è stato tralasciato nulla per ottenere, nei limiti del possibile, una scuola quanto più sicura possibile.”

Giovanni Borzachiello, sindaco di Camigliano: “E’ giunta comunicazione che alcuni bambini frequentanti la scuola materna San Francesco D’Assisi e genitori, sono risultati positivi al test antigenico per la ricerca del Covid 19. I bambini risultati positivi, già da oltre 5 giorni non frequentavano la scuola materna a cui erano iscritti.

Con Ordinanza Sindacale n. 3/2021 , è stata disposta in via del tutto precauzionale, la sospensione delle attività didattiche in presenza, fino al giorno 06/02/2021, per tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale! Tutti coloro che avvertono sintomi influenzali e comunque hanno dubbi sui contatti avuti negli ultimi giorni, sono pregati di contattare il proprio medico curante.”