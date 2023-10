Procedono i lavori di apposizione in città dei varchi elettronici con un sistema di telecamere all’avanguardia per controllare elettronicamente gli accessi alle Zone a Traffico Limitato (ZTL). Le strade interessate sono Corso Trieste, all’angolo con via Colombo, via Sant’Antida, via San Carlo, via Maielli, via Mazzini, via Pollio, via Gasparri, Corso Giannone, largo Sant’Elena e Casertavecchia.

Nel giro di pochi giorni, è prevista la conclusione di tutti gli interventi programmati.