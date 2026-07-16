Il prof. Petteruti coordinatore provinciale di Avanti PSI

AVANTI PSI – CASERTA: IL PROF. AVV. CARMINE PETTERUTI NOMINATO COORDINATORE PROVINCIALE

Il Professore, Avvocato, Carmine Petteruti, Professore associato di Diritto Pubblico Comparato presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, è stato nominato Coordinatore Provinciale di AVANTI PSI per la provincia di Caserta.

Il profilo accademico e professionale del professore un elemento di garanzia.

La designazione è maturata al termine di una riunione dei dirigenti e degli amministratori casertani del movimento, accogliendo con ampio consenso la proposta avanzata dal segretario regionale Michele Tarantino.

“La scelta del professor Carmine Petteruti rappresenta una garanzia di qualità, competenza e autorevolezza” ha detto il Segretario Regionale di Michele Tarantino.

“Sono certo che saprà svolgere un eccellente lavoro, in piena sintonia con il nostro storico gruppo di Terra di Lavoro e con le tante novità che stiamo costruendo per rafforzare la presenza di AVANTI PSI sul territorio. È una nomina che unisce esperienza, entusiasmo e capacità di guardare al futuro” ha concluso.

Il professore Carmine Petteruti è pronto.

“Accolgo – ha detto – questo incarico con entusiasmo, senso di responsabilità e spirito di servizio. Ringrazio il segretario regionale Michele Tarantino, il segretario nazionale Maraio, e tutti i dirigenti e gli amministratori che hanno riposto in me la loro fiducia. Lavoreremo insieme per consolidare la presenza di AVANTI PSI nella provincia di Caserta, valorizzando il patrimonio politico e umano del nostro gruppo storico e aprendoci al contributo di nuove energie, con l’obiettivo di offrire proposte concrete per la crescita del territorio e delle nostre comunità”