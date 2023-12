Caserta. Cordiale conferenza stampa di fine anno da parte del questore di Caserta Andrea Grassi il quale nella mattinata di oggi , giovedi 21 dicembre 2023 , ha convocato la stampa locale per i consueti auguri natalizi . Andrea Grassi ,a solo quattro mesi dal suo insediamento, ha parlato ,ai giornalisti presenti nella sala convegni della Questura di Caserta ,dei risultati raggiunti dalla nuova direzione.

Il Questore e i suoi collaboratori hanno anche elencato le ultime operazioni messe in essere e che a breve dovrebbero avere il riscontro sperato.

Molto toccante è stato il momento in cui Andrea Grassi ha sottolineato la sua amicizia con il capo della procura di Napoli, Nicola Gratteri, cordialità nata in Calabria, dove entrambi hanno operato come servitori dello Stato. Non sono mancate di certo apprezzamenti per la città di Caserta e per i casertani.

” Sono stato accolto con calore e questo mi stimola ancora di piu’ ad andare avanti – ha dichiarato – ottimizzerò’ al massimo le risorse che mi hanno messo a disposizione e sono certo che otterremo i risultati che ci siamo prefissi.”

La conferenza si è chiusa con regalo per tutti i giornalisti che la Questura ha voluto omaggiare con un’agenda e una penna della Polizia Di Stato .