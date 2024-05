CORRUZIONE ALLA CONSERVATORIA DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Nel cuore di Santa Maria Capua Vetere, un’ombra di corruzione ha scosso l’ufficio della Conservatoria dei registri immobiliari, culminando in un processo giudiziario che ha visto due condanne e un’assoluzione, oltre alla prescrizione per altri cinque imputati.

Il verdetto è stato emesso dal collegio A della prima sezione penale, presieduto da Giovanni Caparco insieme a Francesco Maione e Patrizia Iorio. Nunzio Di Fuccia, ritenuto colpevole di aver accettato mazzette in cambio di favori, è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione, con l’interdizione dai pubblici uffici per il periodo della pena. Anche Pasqua Infante è stata giudicata colpevole e condannata a 2 anni e 8 mesi, con la stessa pena accessoria.

Diversa la sorte di Carmine Caiazzo, assolto perché il fatto non sussiste, e di altri cinque imputati per i quali è intervenuta la prescrizione: Vincenzo Perrotta, Angela Valentino, Giovanni Traettino, Domenico Perrotta e Aldo Ardito. Il reato è stato riqualificato in abuso di ufficio per questi ultimi.

L’indagine ha avuto inizio grazie alla denuncia di uno dei dipendenti, rivelando un sistema di corruzione che favoriva sia i dipendenti dell’ufficio che i professionisti esterni. Coloro che pagavano ricevevano certificati in tempi accelerati e a costi ridotti, compromettendo l’integrità e l’equità del servizio pubblico.

Gli avvocati difensori impegnati nel collegio sono stati Gerardo Marrocco, Claudio Sgambato e Goffredo Grasso, che hanno rappresentato i vari imputati nel corso del processo.

Resta ora da vedere quali misure saranno adottate per riformare e rafforzare l’etica e la trasparenza all’interno della Conservatoria di Santa Maria Capua Vetere, per prevenire che episodi simili possano ripetersi in futuro.