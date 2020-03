COVID-19 Cerreto (FDI Caserta) : “Castel Volturno abbandonata da De Luca”

Da giorni il sindaco di Castel Volturno Luigi Petrella sta denunciando a piè sospinto la necessità di presenza dell’esercito in un comune dove insistono 15000 immigrati irregolari, lo ha fatto con missive ufficiali al Prefetto, al Presidente del Consiglio, al governatore De Luca, una zona quella di Bagnara Destra Volturno esplosiva, dove amministrazione, protezione civile, polizia municipale, associazioni di volontariato stanno dando prova di grande senso del dovere, ma c’è bisogno estremo delle Forze dell’Ordine, il fenomeno è stato anche ripreso da autorevoli media nazionali, peccato dover constatare che mentre da ieri si notano presenze di ausiliari dell’esercito a presidiare le spiagge di Salerno e le piazze di Napoli Castel Volturno è abbandonata dalla regione e dal governo. A tal proposito il commissario provinciale di FDI Marco Cerreto dichiara : “Evidentemente anche sull’emergenza del corona virus come in altri tipi di emergenze vedi terra dei fuochi De Luca lascia sola Caserta e la sua provincia, i suoi video , le sue ordinanze che pure avevamo elogiato per fermezza e decisione evidentemente sono efficaci solo nei salotti buoni della regione, a noi questo non sta bene, la Campania ha 5 province e 504 comuni, ed oggi è di tutta evidenza il pericolo in cui versa un comune problematico come quello di Castel Volturno, chiederò al mio partito di compulsare il Ministro della Difesa, preso atto stamane che lo stesso sindaco nel suo ultimo accorato appello lamentava l’assenza dello Stato e le mancate promesse della regione”.