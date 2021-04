Crollano del 10% le quote in borsa per la Juventus dopo la sospensione della SuperLega

Non solo un periodo non felice sul campo, se poi ci metti anche la sospensione della SuperLega e il crollo in borsa e’ sicuramente un momento molto delicato in casa Juventus. La squadra bianconera però dovrà cercare di dimenticare tutti questi problemi e sopratutto concentrarsi sulla lotta alla Champions League. Il calendario sotto questo punto di vista non aiuta, infatti nelle ultime gare la Juventus avrà ben due scontri diretti e se poi ci mettiamo l’astio venuto a crearsi per la Vicenda SuperLega, ogni squadra proverà a togliersi una piccola soddisfazione di fermare i bianconeri.