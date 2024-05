CROLLO AL CENTRO COMMERCIALE CAMPANIA

Nel cuore di Marcianise, precisamente al centro commerciale Campania, si è verificato un evento che ha seminato panico e terrore tra i presenti. Poco fa, una parte della controsoffittatura è crollata nelle vicinanze della gelateria La Scimmietta, scatenando momenti di paura e fuggi fuggi.

Gli spettatori, soprattutto i giovani che stavano trascorrendo la serata nel centro commerciale per l’uscita del sabato sera, hanno reagito prontamente contattando i propri familiari e avvisando le autorità competenti. Le scene descritte dai testimoni oculari sono state definite “surreali”, con urla e disorientamento diffusi nell’aria.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario del 118 ha permesso di gestire la situazione in modo rapido ed efficiente, garantendo assistenza alle persone coinvolte nell’incidente.

Al momento, le cause del crollo non sono ancora state ufficialmente dichiarate, ma le autorità competenti stanno conducendo le indagini necessarie per individuare eventuali responsabilità e garantire la sicurezza del centro commerciale e dei suoi frequentatori.

La comunità di Marcianise rimane in allerta, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del centro commerciale e sulle misure preventive che verranno adottate per evitare che simili incidenti si ripetano in futuro.

FOTO