Dalla palestra alla comunità: il progetto TKR porta la difesa personale al Campo Laudato Si’

Il 6 e 7 giugno, a partire dalle ore 17.00, il Campo Laudato Si’ di Caserta ospiterà due giornate dedicate alla sicurezza e alla difesa personale aperte gratuitamente alla cittadinanza. L’iniziativa, promossa dalla ASD TKR Sport, rappresenta l’occasione per far conoscere un progetto nato dall’idea di rendere la difesa personale accessibile a tutti, indipendentemente dall’età e dall’esperienza.

Alle spalle dell’iniziativa c’è un percorso avviato circa due anni fa da Luca Cristiano e Giovanni Santoro, direttore tecnico della ASD TKR Sport, di cui è Presidente e rappresentante legale Vincenzo Santoro.

L’obiettivo era sviluppare un corso di difesa personale diverso da quelli tradizionalmente proposti, capace di coinvolgere contemporaneamente bambini, ragazzi e adulti all’interno dello stesso contesto formativo.

Da questa intuizione è nato un metodo didattico innovativo, sviluppato da Luca Cristiano, che punta su un apprendimento intuitivo e facilmente comprensibile, consentendo a persone di età differenti e con livelli di preparazione diversi di condividere la stessa esperienza.

Un approccio inclusivo che supera la classica divisione per fasce d’età e favorisce la crescita personale attraverso il confronto e la collaborazione.

Il progetto ha trovato concreta applicazione a partire dallo scorso novembre, quando è stato avviato il primo corso sperimentale con un gruppo di dieci partecipanti. Un percorso che si concluderà nelle prossime settimane con gli esami finali e che ha già evidenziato riscontri positivi non solo sotto il profilo tecnico, ma anche dal punto di vista educativo e relazionale.

In questa fase di sperimentazione, centrale è stata la filosofia del progetto. Come sottolinea uno dei promotori, Luca Cristiano: “Non un semplice corso di autodifesa, ma un progetto educativo pensato per coinvolgere persone di ogni età in un percorso di crescita personale, consapevolezza e sicurezza. Non è solo tecnica: è un percorso di crescita personale che parte dalla sicurezza, passa dalla formazione del carattere e arriva solo alla fine alla difesa personale. L’obiettivo è rendere i ragazzi più consapevoli, più sicuri e capaci di gestire ansia e difficoltà, anche attraverso un migliore rapporto con il proprio corpo.”

Le attività si sono svolte grazie alla collaborazione di due palestre ospitate all’interno di istituti scolastici, contesti che hanno consentito di osservare da vicino i benefici dell’iniziativa soprattutto nei più giovani. Miglioramento della fiducia in sé stessi, maggiore consapevolezza e capacità di relazionarsi con gli altri rappresentano alcuni degli aspetti emersi durante i mesi di lavoro.

Proprio per condividere questi risultati con un pubblico più ampio nasce la volontà di aprire il progetto alla città.

In questo percorso si inserisce la collaborazione con il Campo Laudato Si’ e con il festival From Caserta, nata dall’incontro tra realtà accomunate dall’attenzione ai temi dell’inclusione, della partecipazione e della crescita della comunità.

Le giornate del 6 e 7 giugno offriranno quindi ai cittadini l’opportunità di conoscere da vicino il metodo sviluppato dalla TKR Sport e di sperimentare un’attività che guarda alla difesa personale non soltanto come insieme di tecniche, ma come strumento di formazione, responsabilizzazione e benessere personale.

L’invito è rivolto a persone di tutte le età, famiglie comprese, con l’obiettivo di creare momenti di aggregazione e condivisione attraverso un percorso che punta a sviluppare sicurezza, rispetto e consapevolezza. Un progetto che, dopo i risultati ottenuti nella sua fase sperimentale, guarda ora al territorio con l’intenzione di coinvolgere un numero sempre maggiore di cittadini.