Del Monaco, preoccupato per gli ecobonus, manda una mail a Conte

Questa la copia della mail molto preoccupata dell’onorevole Del Monaco.

Ill.mo prof. Giuseppe Conte

Presidente del Consiglio dei Ministri

[email protected]

TRASMISSIONE VIA MAIL

Oggetto: Ecobonus 2020:sgravi fiscali fino al 110% – pericolo infiltrazioni

criminali

Illustre Presidente Conte,

mi permetto di scriverLe questa lettera per palesare le mie preoccupazioni in merito

all’Ecobonus 2020.

E’ un’iniziativa certamente lodevole e utilissima, ma rischia però di essere

un’occasione ghiotta per infiltrazioni di tipo mafioso e camorristico.

Non è un mistero che l’edilizia ha da sempre occupato un posto di rilievo per le

organizzazioni criminali, che hanno avuto e potrebbero nuovamente avere concrete

possibilità di riciclaggio di danaro sporco, liquidità immediate da poter mettere a

frutto per guadagnare danaro pulito.

È un serio rischio che non va sottovalutato ed io, non solo come parlamentare ma

soprattutto come cittadino di una terra già martoriata, abusata e ingannata da realtà

malavitose, sento il bisogno, non solo il dovere, di farmi portavoce di una concreta

preoccupazione. Certo che anche Lei, Signor Presidente, alla luce di eventi storici non tanto lontani nel passato, quali ricostruzioni post terremoti, possa comprendere le mie titubanze in

merito alla trasparenza e legalità di una grossa fetta del settore dell’edilizia, ripongo

la mia piena fiducia nell’ operato del Governo, affinché si possa impedire un ulteriore

arricchimento della criminalità organizzata a danno di onesti appaltatori.

Ringraziando della cortese attenzione e augurando un buon lavoro, porgo distinti saluti.

On. Antonio del Monaco